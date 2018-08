Vandalen onthoofden uniek monument op begraafplaats: “Alles wijst op professionele kunstroof”

Brussel - Dame Fortuna heeft geen hoofd meer. Het marmeren beeldhouwwerk op de begraafplaats van Laken werd afgelopen weekend onthoofd. Ook het kind dat naast haar zit, werd een kopje kleiner gemaakt. De twee marmeren hoofden werden door de vandalen meegenomen. “Zulke beelden kun je gemakkelijk verkopen, en daar kan veel geld mee gemoeid zijn.”

Het Père-Lachaise van Brussel. Zo wordt de begraafplaats van Laken door de stad gepromoot. Er zijn informatiebrochures gemaakt en sinds vorig jaar worden ook rondleidingen georganiseerd over de geschiedenis van de begraafplaats. Op het kerkhof bevinden zich dan ook een reeks indrukwekkende grafkelders, bestemd voor de vermogende Brusselse families zoals Bockstael, Poelaert of Van Volxem. Bovendien ligt onze eerste koningin, Louise-Marie d'Orléans, er begraven en staan er verschillende waardevolle beeldhouwwerken, waaronder een afgietsel van De Denker van Auguste Rodin.

Maar een van die prestigieuze werken, dat van Dame Fortuna met kind, werd dit weekend zwaar gevandaliseerd. Het marmeren beeld – dat dateert uit 1831 en van de hand van de beeldhouwer Parmentier is – onderging een dubbele onthoofding: de twee hoofden werden gestolen. “De diefstal vond vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats”, zegt Tom Verhofstadt, secretaris van de vzw Epitaaf, een organisatie die zich ontfermt over funeraire grafkunst. “Alles wijst op een kunstroof. De dieven zijn daarbij zeer drastisch tewerkgegaan: met vermoedelijk een slijpschijf hebben ze de twee hoofden van het beeld gehaald. Het beeldhouwwerk zelf weegt een dikke 400 kilogram, maar de hoofden alleen wegen toch ook al tussen de 10 en 15 kilogram.”

Volgens Verhofstadt zullen de beelden nu voor grof geld worden doorverkocht. “De beeldengroep ziet er heel klassiek uit, met een typisch Griekse haartooi. Zulke beelden kan je gemakkelijk ook valselijk verkopen als een antiquiteit en daar kan veel geld mee gemoeid zijn.”

Extra camera’s

De begraafplaats van Laken heeft wel vaker last van vandalisme en diefstallen, maar dit heeft Verhofstadt nog niet vaak gezien. “Er zijn dikwijls kleinere diefstallen, en er worden ook af en toe bronzen beelden gestolen. Maar een marmeren beeld dat op zo’n drastische manier wordt ontvreemd, dat heb ik nog niet meegemaakt.”

De beheerders van het ­kerkhof brachten de politie op de hoogte van de roof. De stad Brussel wil dan weer extra camera’s plaatsen op de begraafplaats en aan de grafgalerijen. “Ik heb al meerdere keren in het college gevraagd om de beveiliging van de begraafplaats op te schroeven”, zegt schepen van Patrimo­nium, Geoffroy Coomans de Brachène (MR). “Maar daar moeten dan wel eerst de middelen voor vrijgemaakt worden.”