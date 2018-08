Zuhal Demir: “Dat die jongens eens het Afrikamuseum bezoeken. Ze zullen na hun bezoek eens nadenken over hun gedrag”

Hasselt - Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar racisme op het Pukkelpopfestival. Een groepje jongeren viel er twee Brusselse vrouwen van Afrikaanse origine lastig en scandeerde racistische slogans. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is zwaar ontgoocheld dat zich op een festival dat mensen moet verbinden, dergelijke taferelen afspelen

LEES OOK. Twee zwarte vrouwen belaagd op Pukkelpop: “Ze trokken aan mijn haar, beledigden me en zongen Handjes kappen, de Congo is van ons”

Demir (N-VA) reageert opgelucht dat het gerecht het incident ernstig neemt. “Want de rotte appels moeten worden gestraft.”

Tegelijk wil Demir het signaal geven dat we dit als maatschappij absoluut niet mogen tolereren. De staatssecretaris kwam zelfs al met een ­alternatieve straf op de proppen. “Ik vraag de jongens die de slogans scandeerden om het ­Afrikamuseum te bezoeken. Daar gaan ze zien wat zich tijdens ons koloniale verleden in Congo écht heeft afgespeeld. Geen zaken waar we trots op mogen zijn, integendeel. Daar zijn gruweldaden verricht. Ze zullen na dat bezoek wel nadenken over hun aanstellerige gedrag.”