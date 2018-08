CLUBNIEUWS. Club Brugge-spits in Lissabon voor transfer, Genks goudhaantje in ziekenboeg

Dat Anthony Limbombe van Club Brugge naar FC Nantes zou gaan, stond al even vast, maar nu blijkt dat de Fransen ook erg ver zijn moeten gaan voor zijn diensten. Intussen is ook Abdoulay Diaby uit België vertrokken. Bij Racing Genk raakte Leandro Trossard niet heelhuids uit de slijtageslag tegen Charleroi. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

De jackpot rinkelt voor Anthony Limbombe (24). Dat de winger van Club Brugge naar FC Nantes zou gaan, stond al even vast, maar nu blijkt dat de Fransen ook erg ver zijn moeten gaan voor zijn diensten. Limbombe wordt bij Nantes naar verluidt de best betaalde speler ooit. Ook zijn transferprijs is ongezien voor de ploeg uit de havenstad. Nantes betaalt sowieso een kleine 8 miljoen euro, maar die prijs kan met bonussen nog oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro. Limbombe legde gisteren in Nantes zijn medische tests af.

Naast Limbombe is Abdoulay Diaby nu ook uit België vertrokken. Gisteren landde de aanvaller in Lissabon, waar hij naar alle verwachtingen een contract tekent bij topclub Sporting. Met zijn transfer zou 5 miljoen euro gemoeid zijn. Voor Club rest nu nog enkel het dossier van zorgenkind Refaelov, die nog steeds individueel zijn conditie onderhoudt.

KV KORTRIJK

Kortrijk heeft zijn verdedigende middenvelder vast. Het huurt van Sint-Truiden de 22-jarige Griek Charis Charisis, die STVV vorig seizoen overnam van PAOK Saloniki.

Intussen is ook de komst van de 25-jarige Uruguayaan Felipe Avenatti bevestigd. De 1,96 meter lange spits trainde gisteren al mee en wordt voor één jaar gehuurd van de Italiaanse eersteklasser FC Bologna.

KV OOSTENDE

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem van vrijdag zijn er nog tickets. De ticketprijzen variëren van 15 euro tot en met 30 euro. Inwoners van Middelkerke betalen slechts vijf euro. Op de dag van de wedstrijd openen de loketten vanaf anderhalf uur voor de wedstrijd. Dj Dimaro draait vanaf 19 uur op het supportersplein en van 18 tot 19 uur is er ook een happy hour. KV Oostende trainde gisteren in aanloop naar de wedstrijd. Iedereen was fit en aanwezig.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem heeft 845 tickets ter beschikking gekregen in het bezoekersvak van KV Oostende. Tickets zijn te verkrijgen in de Essevee Shop en bij de officiële supportersclubs. Indien niet alle kaartjes verkocht geraken, zullen de loketten ook openen. Tot op heden is er nog geen interesse voor verdediger Johan Bjørdal. De 32-jarige centrale verdediger mag/moet vertrekken bij Zulte Waregem. De Noor kwam pas in januari 2018 transfervrij aan bij Essevee.

CERCLE BRUGGE

De spelers kregen twee dagen vrij. Vandaag wordt twee keer achter gesloten deuren getraind. Morgen is er een open training. Etienne en Tormin worden deze week weer helemaal fit op training verwacht. Voor de match van zaterdag op Antwerp gaat Cercle voor de vijfde keer op rij op afzondering. Geruchten dat Dylan De Belder naar Moeskroen zou vertrekken, worden halsstarrig ontkend.

KAA GENT

“Dylan Bronn en Giorgi Kvilitaia trainen al deels met de groep en misschien kunnen ze volgende week voor het eerst met de beloften aantreden. Al komt dit voor Dylan misschien nog iets te vroeg”, luidde de voorspelling van Vanderhaeghe daags voor de return tegen het Poolse Byalistok. Uiteindelijk bleken geen van beiden gisteravond fit voor de beloftewedstrijd op bezoek bij Moeskroen, die met 2-1 verloren werd. Maar toch had Bronn goed nieuws: “Enfin prêt pour revenir”, meldde de Tunesische international op Instagram. En hij voegde eraan toe: “Le combat est à nouveau lancé.” Het is duidelijk dat Bronn zich klaar voelt om weer voluit te gaan en binnenkort ook zijn wederoptreden zal kunnen vieren bij de beloften.

Danijel Milicevic werd zondagevond op Eupen door de meegereisde Gentse fans toegezongen. De Buffalo-fans wilden hun voormalige chouchou duidelijk nog eventjes in de bloemetjes zetten. “Dat is uniek. Ze scandeerden zelfs mijn naam toen AA Gent een vrije trap mocht nemen. Hilarisch!”

LOKEREN

Slecht nieuws voor Julian Michel. De 26-jarige Franse middenvelder brak gisteren tijdens de ochtendtraining zijn sleutelbeen. Michel gaat vandaag al onder het mes. Nadien wordt ook bepaald hoe lang hij effectief aan de kant staat. De onfortuinlijke middenvelder was nog maar pas hersteld van een spierblessure en kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie voor Sporting Lokeren.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren speelt vanmiddag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Sporting Lokeren. De spelers uit de A-kern die zaterdagavond tegen Sint-Truiden niet in actie kwamen, krijgen op die manier speelgelegenheid. De Oost-Vlaamse club wil dit seizoen wel meer oefenwedstrijden plannen om spelers die naast de selectie vallen toch wedstrijdritme te gunnen.

KRC GENK

Trossard geraakte als enige Genkenaar niet heelhuids uit de slijtageslag tegen Charleroi. Maandag bood de Genkse flankspeler zich aan voor verzorging, het ijsbeentje bleek al bijna geheeld. Mogelijk moet Trossard het dinsdag nog rustig aan doen op training, maar zijn aantreden donderdag tegen Bröndby komt in geen geval in het gedrang. Voor het overige is de lappenmand helemaal leeg. Ingvartsen heeft met succes de inspanningen kunnen opdrijven, hij ondervindt geen reactie aan de knie.