Einde verhaal voor goedkoopste autootje ter wereld na gigantische flop

De Tata Nano, het goedkoopste autootje ter wereld, wordt niet langer geproduceerd. Bij de lancering ervan in 2008 had de producent grootse plannen met het Indiase 2PK’tje dat 100.000 roepie – omgerekend 1.500 euro – kostte: Tata mikte op een miljoen autootjes per jaar.

De realiteit viel dik tegen: het duurde liefst 30 maanden voor de honderdduizendste ­Nano van de band rolde. De facelift in 2012 zorgde voor een verkoop van 75.000 exemplaren dat jaar, maar daarna ging het bergaf. Sinds begin dit jaar werden er drie verkocht. Analisten wijten de flop aan een foute marketing: door het autootje absoluut als goedkoopste ter wereld in de markt te zetten, kreeg het de bijnaam ‘auto van en voor de armen’. En zelfs de minst gegoede Indiërs wilden daar niet mee worden geassocieerd. Einde verhaal dus voor de Tata Nano, die een plaatsje krijgt in de galerij van geflopte auto’s zoals de Citroën SM, de Renault Avantime of nog de ­DeLorean DMC-12 (ja, die uit ‘Back to the Future’).