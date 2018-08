In België kan iedereen voetbalmakelaar worden: nu al meer makelaars dan spelers in eerste klasse

Geldzoekers, familieleden van spelers, ex-profvoetballers… In België kan iedereen voetbalmakelaar worden. Het volstaat om je voor 500 euro te registreren bij de voetbalbond en je kunt zelf een deal beginnen sluiten. Voor dit seizoen alleen al vroegen 159 makelaars een licentie aan en sinds 2015 staat hun aantal op 419. In eerste klasse lopen niet eens zoveel spelers rond. De clubs en de gereputeerde managers worden er gek van: “Het is de Far West geworden.”

Tot 100 WhatsApp-berichten per week. Dag en nacht: “Sir, I have a good player for you.” Op het moment dat de verzender ziet dat het WhatsApp­berichtje gelezen is, belt hij: “Are you interested?” Wie er ...