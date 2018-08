Instelling luistert gesprekken van patiënten af

Zelzate - In Levanta, de streng beveiligde afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate, worden patiënten afgeluisterd tijdens gesprekken met familie, de ombudspersoon of zelfs hun advocaat. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Zorginspectie, waarover De Morgen dinsdag bericht.

Het bezoek van de Zorginspectie kwam er na berichten in de krant eind april. Toen raakte bekend dat het aantal afzonderingen in Levanta, een forensische eenheid in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate, enorm hoog ligt. Ook een compleet gebrek aan privacy werd aangekaart. Verschillende bronnen beweerden dat in de private ruimte, waar patiënten samen zitten met bijvoorbeeld familie, niet alleen cameratoezicht is, maar dat er ook geluidsopnames worden gemaakt.

Dat er een camera hangt in de bezoekersruimte, bevestigde het ziekenhuis. Maar dat er ook audio wordt opgenomen, ontkende hoofdgeneesheer Jan De Varé toen met klem.

De Zorginspectie spreekt die claim nu tegen. De zorgverleners die zij hebben gesproken tijdens hun bezoek bevestigen dat geluidstransmissie steeds gebruikt wordt in de bezoekersruimte “omwille van de veiligheid”. “Het beluisteren van gesprekken tussen de patiënt en de bezoeker is dus mogelijk en behoort in de praktijk tot de routine”, staat in het verslag.