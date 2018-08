Reddingsschip legt aan in Italië, maar opvarenden mogen niet uitstappen

Na verschillende dagen ronddobberen in de Middellandse Zee is een schip van de Italiaanse kustwacht met 177 op zee geredde personen aan boord in het Siciliaanse Catania mogen aanmeren. Maar de opvarenden mogen het schip niet verlaten, bericht nieuwsagentschap Ansa maandagnacht.

De Italiaanse minister van Verkeer Danilo Toninelli van de populistische Vijfsterrenbeweging gaf het schip maandag toelating om aan te meren in de haven. Maar binnenlandminister Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega wil de mensen niet aan wal laten gaan zolang hij “geen antwoord van Europa” heeft gekregen, zeggen bronnen binnen het ministerie.

Italië had van de Europese Commissie geëist dat ze andere EU-lidstaten zou vinden om de mensen op te vangen die op zee gered zijn. Een woordvoerster van de Commissie zei in een reactie dat ze contact zou opnemen met de lidstaten. De nieuwe populistische regering in Italië maakt er sinds haar aantreden in juni een gewoonte van om schepen met geredde mensen aan boord dagenlang op de Middellandse Zee te blokkeren.

