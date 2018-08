Australische premier Turnbull wint machtsstrijd binnen partij

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft aan het langste eind getrokken in de machtsstrijd binnen zijn partij. De 63-jarige Turnbull won dinsdag in Canberra een stemming over het voorzitterschap van de centrumrechtse Liberal Party en daarmee is zijn premierschap voorlopig gered. Turnbull behaalde 48 stemmen, zijn tegenstander, binnenlandminister Peter Dutton, kreeg 35 parlementsleden achter zich. Kind van de rekening van het politieke getouwtrek is een ambitieus klimaatplan dat klaarlag.

Al dagenlang werd gespeculeerd over een mogelijke wissel van premier. Turnbull was steun verloren binnen zijn partij, ook al had hij maandag een ambitieus klimaatplan afgevoerd dat de uitstoot van broeikasgassen in Australië met 26 procent zou reduceren. Partijleden van Turnbull menen dat het plan banen zou kunnen kosten.

Maar minder dan een jaar voor de volgende verkiezingen zijn ook de peilingen slecht, en liberale parlementsleden vrezen voor hun zetel. Dutton werd daarom genoemd als mogelijke opvolger. Hij staat voor de harde lijn in de Australische immigratiepolitiek en behoort net als vertrouweling en ex-premier Tony Abbott tot de conservatieve vleugel van de partij.

De vertrouwensstemming leverde een duidelijke uitkomst op, waarna Dutton onmiddelijk ontslag nam. Maar dat betekent niet dat Turnbull nu uit de gevarenzone is, klinkt het bij waarnemers. Tv-zender ABC berichtte dinsdag dat de premier “dodelijk gewond” is. De aanstoker van de interne revolte in de partij is ex-premier Abbott, die Turnbull drie jaar geleden zelf van de macht had verdreven.

In de peilingen ligt de huidige regeringscoalitie van de Liberal Party en de rechtse National Party duidelijk achter op Labor.