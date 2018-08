Opnieuw Russische poging tot inmenging in Amerikaanse verkiezingen: Microsoft ontdekt zes valse websites

Microsoft ontdekte zes valse websites aangemaakt door hackersgroep APT28, ook wel gekend als ‘Fancy Bear’ of ‘Strontium’ Foto: if

Een groep die gelinkt wordt aan de Russische overheid heeft valse versies gemaakt van zes websites (waaronder die van de Amerikaanse Senaat) met als doel de tussentijdse Amerikaanse parlementsverkiezingen te beïnvloeden. Dat heeft softwarebedrijf Microsoft, dat de websites ontdekte en ontmantelde, bekendgemaakt.

Het gaat om de websites van het Hudson Instituut, een conservatieve denktank die erg actief is in het onderzoeken van corruptie in Rusland, en die van het International Republican Institute, een non-profitorganisatie die wereldwijd democratie wil promoten. Twee organisaties die dus gelieerd zijn aan de Republikeinse Partij, maar wel kritisch zijn voor het beleid van president Trump tegenover Rusland. Drie andere valse websites moesten lijken op die van de Amerikaanse Senaat, de zesde deed zich voor als een website waarop Microsoft online producten verkoopt.

De aanval is niet de eerste die gepleegd wordt door de Russische hackers Foto: if

Via malware op de bewuste websites kunnen de hackers de computers van onachtzame bezoekers penetreren, en zo e-mails, documenten en andere informatie stelen. Volgens Microsoft werden de websites de afgelopen maanden aangemaakt, maar kon het bedrijf ze snel ontdekken en ontmantelen.

“Volledig in lijn met eerdere pogingen” om Amerikaanse politiek te beïnvloeden

De valse websites werden geproduceerd door de beruchte hackersgroep APT28, ook wel bekend als ‘Strontium’ of ‘Fancy Bear’, een eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst GRU die gespecialiseerd is in digitale oorlogsvoering en disinformatie-operaties. ‘APT’ staat in cybersecurity-kringen voor ‘Advanced Persistent Threat’, ofte ‘Geavanceerde Volgehouden Dreiging’. Die groep speelde ook al een grote rol in de vorige presidentsverkiezingen, en bewijst volgens Amerikaanse officials met deze daad haar agressieve koers in het beïnvloeden van de Amerikaanse politiek.

“Deze aanval tegen ons instituut en andere organisaties ligt volledig in lijn met eerdere pogingen van het Kremlin om zich te bemoeien met organisaties die democratie en mensenrechten promoten. Het is duidelijk een poging om verwarring, conflict en angst te zaaien onder de critici van het autoritaire regime van meneer Poetin”, wijst Daniel Twining, voorzitter van het International Republican Institute, met de vinger naar de Russisch president.

Microsoft-voorzitter Brad Smith Foto: AP

“Het doel van Poetin: de Amerikaanse politiek uitdagen en verstoren”

Volgens Microsoft-voorzitter Brad Smith onderzoekt zijn bedrijf de pogingen van de groep al twee jaar, maar maakt hij deze poging tot beïnvloeding bekend omdat hij de Russische aanvallen steeds meer vreest. “Je kan mensen in een democratische samenleving niet samenbrengen tenzij je hen eerlijk vertelt wat er allemaal gebeurt. Deze aanval toont het doel van president Poetin aan: de Amerikaanse politiek uitdagen en verstoren.”

Smith meent ook dat de technologiesector zich moet wapenen tegen deze barrage van aanvallen. “Decennialang dachten we dat technologie mensen die in autocratische maatschappijen leefden zou informeren en vrijer maken, maar maakten we ons geen zorgen over de gevaren van onze technologie voor onze democratische samenlevingen. Wat we nu zien, is dat onze vooruitgang ook risico’s inhoudt voor onze democratie.”