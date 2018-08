KV Mechelen bevestigt: Wouter Vrancken is nieuwe coach

Wat we maandag al schreven is dinsdagochtend ook officieel bevestigd door KV Mechelen: Wouter Vrancken (39) vervangt de maandag ontslagen Denis van Wijk als hoofdcoach. Vrancken zette zijn handtekening onder een verbintenis voor twee seizoenen. De Limburger leidt dinsdagochtend al meteen zijn eerste training en wordt nadien aan de pers voorgesteld.

KV Mechelen ontsloeg maandag na amper drie matchen in 1B trainer Denis van Wijk. De Nederlander volgde in januari Aleksandar Jankovic op. Hij slaagde er niet in om KV Mechelen voor de degradatie te behoeden. Ook dit seizoen vlot het niet. Na drie speeldagen staat Mechelen met twee punten op een gedeelde laatste plaats. De eerste twee speeldagen werd er gelijkgespeeld, afgelopen vrijdag werd er in eigen stadion met 1-2 verloren van Lommel.

Die nederlaag bekocht Van Wijk zich maandag met zijn ontslag. Lang wachtte KV Mechelen niet met zijn opvolger aan te stellen. Wouter Vrancken leidt dinsdag al zijn eerste training bij de Maneblussers en wordt nadien voorgesteld aan de pers. Vrancken was het afgelopen jaar actief als assistent-trainer bij KV Kortrijk. Eerder was hij hoofdcoach bij Lommel SK en THES Tessenderlo.

“Ik ben bijzonder blij dat ik deze kans krijg en ga er alles aan doen om de ambities waar te maken”, zo zegt hij in een eerste reactie na het ondertekenen van zijn contract. “We volgen Wouter Vrancken al een geruime tijd en hij heeft ons tijdens diverse gesprekken met een zeer duidelijke voetbalvisie overtuigd”, zo zegt hoofdaandeelhouder Olivier Somers. “Hij is een jonge, ambitieuze coach die KV Mechelen kent en die bij het DNA van onze club past. Hij weet wat het is om elke week met trots de geel-rode kleuren te verdedigen.”