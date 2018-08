Natasha nodigt tientallen Tindermatches uit… en laat ze tegen elkaar strijden voor een date

“Afspraak om zes uur op Union Square, je zal me wel zien staan op het podium”, stuurde Natasha uit New York naar tientallen Tindermatches van haar. Alleen… dachten de jongens dat het een exclusieve date zou zijn.

Al weken was Natasha aan het flirten met een paar jongens op Tinder. Maar ze liet hen echter blijken dat er maar één iemand was. De kerels waren dus meer dan blij toen ze voorstelde om op date te gaan. Maar toen de jongens op Union Square aankwamen, zagen ze dat Natasha het berichtje blijkbaar naar verschillende mannen had gestuurd.

“Dag iedereen”, begon de New Yorkse. “Slechts één iemand van jullie komt in aanmerking om met mij op date te gaan. Wie Trump steunt, mag al meteen vertrekken. En de mannen met een lange baard maken ook geen schijn van kans”, ging ze verder. Daarna moesten de overgebleven Tindermatches spurten en push-ups doen, maar dat ging te ver voor een 22-jarige deelnemer. De kerel vertrok en deed zijn verhaal aan Gothamist, een New Yorkse blog.

Wie er uiteindelijk gewonnen heeft, is niet geweten. En ook of deze hele stunt wel echt was, blijft maar de vraag. Enkele uren na de afvalrace verscheen Natasha namelijk op een feestje van de MTV Video Music Awards; wat doet uitschijnen dat het zou gaan om reclame van een tv-programma. Toch zegt de woordvoerder van MTV dat de zender niks te maken heeft met Natasha.