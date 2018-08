Paniek in Maleisië: radioactief vat verloren tijdens transport

Maleisische autoriteiten zijn naarstig op zoek naar een radioactief apparaat dat verloren is gegaan tijdens een transport. Het apparaat bevat genoeg radioactief materiaal om in combinatie met een regulier explosief een ‘vuile bom’ te maken, dat meldt de BBC.

Indien het apparaat fout behandeld wordt of indien er pogingen ondernomen worden om het apparaat te ontmantelen is de kans op radioactieve lekken zeer reëel, aldus nog de lokale autoriteiten.

Het radioactieve apparaat in kwestie, een metalen buis gevuld met het radioactieve isotoop iridium-192, weegt 23 kg en wordt gebruikt voor industriële radiografische toepassingen. Het is eigendom van een Maleisisch bedrijf dat controles uitvoert voor gas- en oliebedrijven, veelal om barsten in metalen behuizingen op te sporen.

Iridium-192 is bijzonder gevaarlijk, aldus het internationale atoomagentschap. Blootstelling van enkele minuten kan al onomkeerbare gezondheidsschade berokkenen, indien dat langer dan 24 uur aansleept, kan dat al fataal zijn.

Het apparaat is intussen al een maand spoorloos. Na het incident werden de twee transporteurs ondervraagd, kort daarna zijn ze terug vrijgelaten. Vermoed wordt dat het apparaat uit pick-uptruck is gevallen of gestolen. Nog volgens de Maleisische viceminister van Binnenlandse Zaken is de zaak “onder controle”.