Man deed wanhopige oproep na ‘verdwijning’ vrouw en kindjes, maar wordt nu zelf verdacht van moord: “Lichamen gedumpt in olievaten”

“Toen ik thuiskwam, was er niemand. Het leek wel een spookstad.” Dat waren de woorden van Christopher Watts (33) uit de Amerikaanse staat Colorado tijdens een interview op televisie. Daarin vertelde hij wanhopig over de ‘verdwijning’ van zijn zwangere vrouw en twee dochtertjes. Nu wordt de man er echter zelf van beschuldigd hen vermoord te hebben. Hij kon de speurders al naar de lichamen leiden, gedumpt in een olieraffinaderij.

In Frederick, in de Amerikaanse staat Colorado, werd dinsdag een opsporingsbericht verspreid voor de zwangere Shanann Watts (34) en haar twee dochtertjes Bella (4) en Celeste (3). Volgens echtgenoot Christopher Watts (33) waren ze plots verdwenen.

“Toen ik thuiskwam, trof ik niemand aan”, vertelde hij in een emotioneel interview met NBC. “Het leek wel een spookstad. Het voelt op dit moment onwezenlijk. Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waaruit ik niet kan ontwaken.”

Verdacht van drievoudige moord

Amper een dag na de oproep sloegen de speurders de man echter zelf in de boeien. Hij wordt aangeklaagd voor de moord op zijn vrouw, die in verwachting was van hun derde kind, en hun twee dochtertjes.

In zijn verklaring aan de politie vertelde hij dat zijn vrouw vorige maandag omstreeks 2 uur ’s nachts was thuisgekomen van een zakenreis. Enkele uren later, rond 5 uur, zou hij haar verteld hebben dat hij wilde scheiden. Daarop volgde een “zeer emotioneel” gesprek tussen Christopher en Shanann.

Foto: AP

Een halfuur later vertrok hij dan maar naar zijn werk. Of dat was toch wat hij in eerste instantie aan de politie had verteld. In een volgende verklaring veranderde hij zijn verhaal.

Vlaag van razernij?

Hij beweerde dat hij kort na het emotionele gesprek naar beneden ging en op de babymonitor zag hoe Shanann haar jongste dochtertje Celeste (3) probeerde te wurgen. Op dat moment lag Bella (4) al blauw aangelopen op het bed.

Daarop zou hij naar eigen zeggen woedend geworden zijn en zijn vrouw gewurgd hebben. Aan de politie vertelde hij dat hij de drie lichamen vervolgens verplaatste met zijn werkvoertuig. Het lichaam van Shanann begroef hij nabij een olietank, de lichamen van zijn dochtertjes dumpte hij in twee olievaten.

Vorige week donderdag biechtte Watts aan de agenten op waar de stoffelijke resten te vinden waren, op het domein van de olieraffinaderij waarvoor hij werkte.

Affaire

Uit een politieverslag van 15 augustus blijkt bovendien dat Christopher Watts al enige tijd een affaire had met een collega. Iets wat de man zelf altijd ontkend heeft.

Watts zit momenteel in voorhechtenis en mag niet op borg vrijkomen. Dinsdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.