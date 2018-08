Club Brugge bevestigt vertrek van Diaby naar Portugese topclub

Abdoulay Diaby verlaat Club Brugge en gaat voor de Portugese topclub Sporting Lissabon voetballen. Dat bevestigde de Belgische landskampioen dinsdagochtend.

Diaby (27) speelt sinds 2015 bij Club Brugge. De Malinese international kwam de voorbije 3 seizoenen bij Club uit in 108 wedstrijden. Hij had een belangrijk aandeel in de twee landstitels die blauw-zwart de voorbije drie jaren behaalde. Diaby was vorig jaar in Brugge goed voor 16 goals en 8 assists. Op het einde van vorig seizoen had de Malinees aan het bestuur en trainer Leko laten weten dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was.

Gisteren landde de aanvaller in Lissabon, waar hij vandaag een contract tekent bij topclub Sporting (de nummer drie van het voorbije seizoen). Met zijn transfer zou 5 miljoen euro gemoeid zijn. Club Brugge verdient zo ongeveer 15 miljoen euro op één dag want ook de transfer van Anthony Limbombe (24) naar het Franse Nantes is nakende. Nantes betaalt sowieso een kleine 8 miljoen euro, maar die prijs kan met bonussen nog oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro. Limbombe legde gisteren in Nantes zijn medische tests af.

Voor Club rest nu nog enkel het dossier van zorgenkind Refaelov, die nog steeds individueel zijn conditie onderhoudt.