Agent redt 3-jarig meisje uit snikhete auto

Het was meer dan 40 graden in de auto, maar een mama uit het Amerikaanse Florida liet haar dochtertje toch zitten op de achterbank toen zij even wegging. Agent Denn kreeg een oproep van een voorbijganger die zag dat het meisje in de auto zat, en ging meteen helpen.

“Toen ik de autodeur opende, kwam er stoom uit de auto omdat het er zo warm was”, aldus Denn. “Ik dacht dat ik te laat was en dat het kindje dood was. Ik zocht naar een hartslag maar vond er geen… Het was pas toen het meisje frisse lucht binnenkreeg, dat haar ogen opengingen.”

De kleuter heeft het incident overleefd door de snelle handelingen van Denn. Als ze iets langer in de auto had gezeten, had ze dat waarschijnlijk niet overleefd. De moeder van het meisje wordt momenteel aangeklaagd en wacht op een proces.