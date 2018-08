Marokkaanse jongeren moeten binnenkort terug militaire dienstplicht doen

Marokko gaat de militaire dienstplicht weer invoeren. Dat heeft de regering maandag beslist. Jongeren tussen 19 en 25 jaar zullen verplicht opnieuw één jaar moeten dienen. Bedoeling is “de integratie van jongeren in het beroeps- en sociale leven” te verbeteren, zo luidt het in een communiqué van het Marokkaanse koninklijk paleis.

De dienstplicht in Marokko werd eind augustus 2006 afgeschaft. Mannen tussen 20 en 35 jaar moesten toen één jaar dienen. De dienstplicht stond ook open voor jonge, vrijgezelle vrouwen tussen 20 en 27 jaar zonder kinderen ten laste.

Tegelijk met de herinvoering van de dienstplicht is een onderwijshervorming goedgekeurd. Voortaan zullen kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar naar school moeten. De schoolplicht zal gelden tot de leeftijd van 16 (in plaats van 15 nu). Tegelijk komt er een nieuw en performanter pedagogisch model.

“We kunnen niet meer aanvaarden dat ons onderwijssysteem functioneert als een machine die legioenen werklozen aflevert”, aldus koning Mohammed VI. Hij zei maandagavond in een toespraak op televisie “verbijsterd” te zijn over de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren “ondanks de economische groei”. Die groei bedroeg 4 procent in 2017, tegenover 1,2 procent in 2016.