Manchester City ziet ook reservedoelman Bravo voor lange tijd uitvallen

Een week nadat Kevin De Bruyne op training bij Manchester City een zware knieblessure opliep, heeft ook doelman Claudio Bravo zich zwaar geblesseerd tijdens een oefenpartijtje. De 35-jarige Chileen liep een scheur op in zijn linkerachillespees. Hij zal donderdag in Barcelona verder onderzocht worden, maar staat vermoedelijk lange tijd aan de kant.

Bravo vervoegde Manchester City in de zomer van 2016 op voorspraak van coach Pep Guardiola. De Chileen was in zijn eerste seizoen basisspeler, maar liet zich meerdere malen betrappen op foutjes, waardoor hij vorig seizoen gepasseerd werd door nieuwkomer Ederson.

Bravo speelde de voorbije twee seizoenen in totaal 44 officiële duels voor de Citizens. Voordien was hij in eigen land actief bij Colo-Colo (2002-2006) en in Spanje bij Real Sociedad (2006-2014) en FC Barcelona (2014-2016).