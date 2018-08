Nice houdt Balotelli een extra jaartje aan de Azurenkust

OGC Nice heeft maandagavond bekendgemaakt dat Mario Balotelli ook komend seizoen deel zal uitmaken van het Zuid-Franse team. De wispelturige Italiaanse aanvaller, die de voorbije twee seizoenen goed op dreef was bij Nice, was transfervrij. Hij tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen.

De 28-jarige Balotelli streek in de zomer van 2016 neer in Nice. Hij ontpopte zich er meteen tot aanvalsleider, met 43 goals in 66 officiële duels. Voordien had de 35-voudig Italiaans international wisselend succes bij achtereenvolgens Internazionale (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014 en 2015-2016) en Liverpool (2014-2015).

Nice laat in haar persbericht weten dat Balotelli nadrukkelijk aan de mouw werd getrokken door een andere Zuid-Franse club (Olympique Marseille, red.), maar dat hij alsnog verkoos te blijven.

Balotelli droeg nog een schorsing van twee speeldagen met zich mee van vorig seizoen. De eerste twee competitieduels in de Ligue 1 werden intussen echter al afgewerkt (Nice behaalde slechts 1/6, red.). Balotelli is dus komende zaterdag meteen inzetbaar tijdens de thuiswedstrijd tegen Dijon. Nice beëindigde de voorbije twee seizoenen de Ligue 1 als derde en achtste. Dit seizoen volgde oud-topvoetballer Patrick Vieira de naar Dortmund vertrokken Lucien Favre op als hoofdcoach.