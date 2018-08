Jouw kind heeft slechts 1 ding nodig voor de jobs van morgen

Wat de toekomst brengt kunnen we niet exact zeggen, maar hoe bereid je je kinderen dan voor op de steeds veranderende arbeidsmarkt?

Mirjam Schöning en Christina Witcomb houden zich als vertegenwoordigers van The LEGO Foundation al een tijdje bezig met hoe kinderen zich best kunnen wapenen voor de toekomst. Ze focussen hierbij vooral bij het behouden, cultiveren en ontwikkelen van creativiteit. Als ambassadeurs van LEGO, een van de meest innoverende en creatieve bedrijven in de wereld, weten ze als geen ander wat er speelt in de wereld van zowel kinderen als volwassenen en welke bedreigingen er zijn.

Creativiteit

Zo zien ze een probleem in het huidige schoolsysteem en pleiten ze voor een wijziging in de onderwijsstructuur. Het duo merkt namelijk op dat creativiteit nog te weinig wordt gestimuleerd in het reguliere onderwijs. Terwijl het bijzonder belangrijk is dat kinderen hun creativiteit leren waarderen en verder ontwikkelen. “Kinderen hebben een creatieve ingesteldheid. Ze zijn nieuwsgierig en hebben de neiging om al spelend zichzelf en hun omgeving te verkennen. Deze mentaliteit wordt door conventionele onderwijspraktijken vaak uitgehold of zelfs uitgewist."

Onderzoek wees al uit dat 98% van de kleuters een (creatief) genie is. Ze laten zich niet beknotten door de gelimiteerde visie die hen wordt voorgeschoteld. Zo bedenken ze graag andere manieren om bepaalde objecten te gebruiken. Maar wanneer de kleuters naar het gewone schoolsysteem doorstromen, vermindert of verdwijnt die gave. Tegen dat ze 25 jaar zijn geworden, kan nog maar 3% zich een creatief genie noemen.

Beknottend schoolsysteem

Vooral de voorbije 25 jaar zag The LEGO Foundation de originaliteit bij jonge kinderen gevoelig dalen. Uit onderzoek van het Wereld Economisch Forum bleek dat veel van de huidige onderwijsstelsels de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen meedraaien op de toekomstige arbeidsmarkt al niet meer onderwijzen. Volgens hen wordt er vooral gefocust op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, maar wordt er nog maar weinig rekening gehouden met vroege talenten zoals probleemoplossing, creativiteit en samenwerking.

Nochtans zijn die vaardigheden cruciaal voor de arbeidsmarkt. Creativiteit klom op de ranglijst van belangrijke eigenschappen op 5 jaar tijd van de 10de plaats naar de 3de plaats. Daarnaast zitten het EQ en cognitieve flexibiliteit ook in een stijgende lijn. Bij LEGO Foundation noemen ze het dan ook zorgwekkend dat in de standaard schoolprogramma’s amper rekening wordt gehouden met deze talenten. In plaats daarvan wordt er vastgehouden aan een eeuwenoud systeem dat amper met zijn tijd meegroeit en bijhorende gedateerde aanpak.

Een studie uit Nieuw-Zeeland toonde aan dat kinderen die pas op 7-jarige leeftijd hadden leren lezen meer inzicht vertoonden op 11-jarige leeftijd, dan 11-jarigen die al op 5-jarige leeftijd hadden leren lezen. De reden daarvoor moet waarschijnlijk gezocht worden bij het feit dat de eerste groep minder uit boeken had geleerd en daardoor meer al spelend de wereld hadden leren kennen.

