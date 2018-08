OFFICIEEL. Jason Denayer ruilt Manchester City voor Olympique Lyon

Brussel - Manchester City en Olympique Lyon hebben dinsdag een akkoord bereikt over de transfer van Jason Denayer. De Brusselaar slaat de deur in Manchester na vijf jaar definitief achter zich dicht zonder één wedstrijd in het eerste elftal te hebben gespeeld.

Voor de 23-jarige Denayer komt een einde aan een periode van vier uitleenbeurten. De verdediger, die de beloften van Manchester City in de zomer van 2013 vervoegde, werd door de Citizens sinds het seizoen 2014-2015 elke jaargang uitgeleend. Hij kwam zo terecht bij Celtic (2014-2015), Galatasaray (2015-2016), Sunderland (2016-2017) en opnieuw Galatasaray (2017-2018). Met de Turkse topclub won Denayer vorig seizoen de titel, zelf kwam hij - ondanks enkele blessures - tot 22 competitiewedstrijden.

Denayer debuteerde in maart 2015 ook als Rode Duivel. De verdediger ontpopte zich tot een vaste waarde in de selectie van Marc Wilmots en veroverde acht caps. Sinds het EK van 2016, waar Denayer in de verloren kwartfinale tegen Wales matig voor de dag kwam, werd hij door nieuwe bondscoach Roberto Martinez niet meer opgeroepen.

De verdediger komt bij Olympique Lyon terecht bij de nummer drie van de Franse Ligue 1 van vorig seizoen. Lyon verzekerde zo zich van rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. L’OL begon het nieuwe seizoen in Frankrijk de voorbije twee weken met 3/6.