Melania lanceert campagne tegen cyberpesten, ondertussen doet Trump wat hij altijd doet: tekeergaan op Twitter

Melania Trump heeft tijdens een persconferentie gewaarschuwd voor de mogelijk destructieve gevolgen van sociale media. De Amerikaanse first lady voert al langer een strijd tegen pesten, maar nu legt ze de focus op de cybervariant. Opvallend: tijdens haar speech zegt ze dat jongeren vaak beter op de hoogte zijn van de valkuilen dan volwassen. Een subtiele hint richting eigen echtgenoot? Weinig verrassend en tot groot jolijt van menig Twitteraar, gaat Trump ondertussen tekeer op zijn favoriete sociale netwerksite.

Dat sociale media een vernietigende kracht kunnen hebben, zei Melania Trump tijdens een conferentie van de ‘Federal Partners on Bullying Prevention’ in Maryland. De 48-jarige first lady zet al langer haar schouders onder de antipestcampagne Be Best. Tot nog toe was dat project nog geen groot succes, maar het is Melania’s stokpaardje en ze neemt haar rol daarin dan ook erg serieus.

“In de maatschappij van vandaag is sociale media een onvermijdelijk onderdeel van het dagelijkse leven van onze kinderen,” klonk het onder meer. “Het kan op erg veel positieve manieren worden gebruikt, maar het kan ook zeer destructief en schadelijk zijn als het verkeerd wordt gebruikt.” Een niet mis te verstane boodschap. Maar wie kan mevrouw Trump serieus nemen als niemand anders dan haar eigen echtgenoot ondertussen van leer gaat op Twitter?

Melania over gevaar van sociale media tijdens conferentie over cyberpesten. Foto: REUTERS

Trump doet wat hij altijd doet

Donald Trump heeft al vaak openlijk zijn steun betuigd aan zijn vrouw voor “het goede werk dat ze levert”, maar deze keer leek hij (weinig verrassend) net het tegendeel te doen. Melania’s advies werd per direct in de wind geslaan terwijl de president doet wat hij altijd doet: tekeergaan op zijn favoriete sociale netwerksite.

Zo noemde hij ex-CIA-directeur John Brennan op Twitter “de slechtste directeur in de geschiedenis” en een “meeloper”. Ook zijn eigen ministerie van Justitie moest eraan geloven: dat bepaalde medewerkers nog steeds niet ontslagen waren, vindt hij namelijk “een totale grap”.

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

Will Bruce Ohr, whose family received big money for helping to create the phony, dirty and discredited Dossier, ever be fired from the Jeff Sessions “Justice” Department? A total joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018

Het is slechts een greep uit het arsenaal van Trumps beledigende tweets. Zo noemde hij zijn voormalige adviseur Omarasa afgelopen week nog ‘een hond’.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Het is niet de eerste keer dat Melania haar man bekritiseerd op subtiele wijze. Foto: REUTERS

Duidelijke hint van Melania?

Dat Melania Trump zich erg bewust is van het Twittergedrag van haar echtgenoot, staat vast. Maar volgens heel wat Amerikanen maakte ze dat deze keer ook openlijk duidelijk tijdens haar toespraak. “Laten we eerlijke wezen: de meeste kinderen zijn zich vandaag meer bewust van de voor- én nadelen van sociale media dan sommige volwassenen”, zei ze. “Maar we moeten nog steeds alles doen wat we kunnen om hen informatie en hulpmiddelen te bieden voor succesvol en veilig surfgedrag.”

Een duidelijke hint naar de Amerikaanse president? Heel wat Twitteraars vonden van wel. Andere gebruikers maakten dan weer gebruik van de situatie om de spot te drijven met Melania’s campagne tegen pesten, een campagne die uiteindelijk ook gericht is naar haar eigen man.

It appears she's never met her husband. — Karen Landry (@Reddkl) August 20, 2018

Irony, thy name is Melanie. — Hippie Cahier (@hippiecahier) August 20, 2018

Seriously, #Melania, why? Surely it can’t be the sex. — Stuart in Boston (@stuart02458) August 21, 2018

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse first lady een mening geeft die in contrast staat met de opinie van Donald Trump. Onlangs nog uitte ze lof voor LeBron James omdat hij een school had geopend voor kinderen die in moeilijke situaties opgroeien. Enkel dagen voordien werd de intelligentie van de bekende basketbalspeler nog in twijfel getrokken door niemand minder dan haar eigen echtgenoot.

Probeert Melania haar echtgenoot in te tomen? Foto: NYT

In juni zei de woordvoerder van Melania dat ze het vreselijk vond om kinderen te zien die gescheiden werden van hun ouders, als een van de weinige hooggeplaatste regeringsmedewerker ging ze zelfs op bezoek in een aantal detentiecentra aan de Mexicaanse grens. Daarmee ging ze openlijk in tegen de beleidsmaatregel van Trump die migrantiegezinnen uit elkaar trok.

De algemene teneur over de Amerikaanse first lady is dat ze opgesloten zit in een gouden kooi en het leven in het Witte Huis haar ongelukkig maakt, toch zijn er ook heel wat voorstanders die er prat op gaan dat Melania een sterke, wijze vrouw is die haar niet laat doen door Donald Trump.

Of haar openlijke tegenreacties subtiele maar verwoede pogingen zijn om haar echtgenoot in te tomen? Het kan, maar hoe dan ook lijken ze hun vruchten - voorlopig - nog niet af te werpen.