Experten waarschuwen voor verontrustende evolutie: “Wat we deze zomer zagen, zal zich doorzetten”

Foto: IF

Het noordpoolgebied warmt twee tot vier keer sneller op dan de rest van de aarde en dat kan rechtstreekse gevolgen hebben voor het weer bij ons. Dat blijkt nog maar eens uit een nieuwe wetenschappelijke studie. Door die opwarming zullen wij meer weersextremen krijgen. Warme dagen worden hittedagen, die dan hittegolven veroorzaken. Regendagen worden dagen van extreme regen, die dan overstromingen veroorzaken.

De poolgebieden zijn bijzonder gevoelig voor klimaatverandering. Volgens schattingen warmt het noordpoolgebied zo twee tot vier keer sneller op dan de rest van de aarde.

En dat kan dan weer rechtstreekse gevolgen hebben voor het weer in ons land. Met maar liefst twee achtereenvolgende hittegolven was dat ook de voorbije zomerperiode al duidelijk.

Grote gevolgen

Oorzaak van de eerder uitzonderlijke zomer was een tragere straalstroom, een (gewoonlijk) zeer sterke wind die op grote hoogte van ongeveer tien kilometer waait.

De vertraging van die straalstroom is een gevolg van de opwarming van de noordpool, die met zijn grote temperatuurverschil warme zuiderse winden afkoelt en weer naar de afzender stuurt, waarna ze opwarmen en weer richting noordpool gaan.

Maar als de noordpool alsmaar warmer wordt, wordt de ‘motor’ die de straalstroom aandrijft ook alsmaar zwakker. Een zwakkere motor betekent minder snelheid. En een minder krachtige straalstroom kan drukgebieden moeilijker verplaatsen en verliest de kracht om het weer te veranderen.

Grote lussen warme - of koude - lucht blijven zo als het ware ‘geparkeerd’ staan boven een bepaalde regio. Dat heeft grote gevolgen voor de gematigde zones in China, Rusland, de Verenigde Staten, Europa en dus ook in België.

De wereld kleurde deze zomer rood voor een klimaatanalyse van de Universiteit van Maine. Foto: Universiteit van Maine

Steeds meer extremen

Concreet zal dat ervoor zorgen dat we steeds meer met extremen te maken zullen krijgen. Tijdens onze zomers zal het weer vaak vast komen te zitten. Dat blijkt ook uit een nieuwe studie die maandag in Nature Communications is verschenen.

De onderzoekers waarschuwen voor lange droogtes, met waterschaarste en een nog hoger risico op bosbranden. Maar ze waarschuwen evengoed voor overstromingen. Warme dagen worden nog warmer. Droge dagen worden nog droger. Regen wordt een overstroming.

“We hebben te maken gekregen met heel wat hittegolven, die ook intens waren. Wat we deze zomer gezien hebben, zal zich doorzetten en dat is heel verontrustend”, zegt Dim Coucou van het Potsdam Institute of Climate Impact Research, een van de co-auteurs van de studie.