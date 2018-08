Lichaam van vrouw uit Samber gehaald

Charleroi - Duikers van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost hebben dinsdagvoormiddag in Couillet (Charleroi) het lichaam van een vrouw uit de Samber geborgen. De omstandigheden van het overlijden zijn voorlopig onbekend.

De brandweer werd om 10 uur opgeroepen voor een drijvend lichaam in de rivier, ter hoogte van de rue de Châtelet in Couillet, aldus een woordvoerder. De lokale politie kwam ter plaatse. Voorlopig is enkel bekend dat het een vrouw betreft. Het onderzoek naar de oorzaak is geopend.