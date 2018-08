Niakaté moet medische testen bij Anderlecht opnieuw doen

Gisteren zat de transfer van Sikou Niakaté (19) van Valenciennes naar Anderlecht in een afrondende fase. De verdediger legde zijn medische tests af, er lag een vijfjarig contract klaar en een akkoord met alle partijen leek nog een kwestie van details. Maar bij die medische testen dook een blessure op en Niakaté moest vandaag die testen nog eens overdoen. Daaruit bleek beterschap, maar het is niet zeker of het voldoende is om Anderlecht te overtuigen. Het bestuur van paars-wit moet nu beslissen of het de transfer alsnog zal afronden.