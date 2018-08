Transfer van Limbombe naar Nantes is rond: Bruggeling wordt duurste speler ooit bij Franse club

Club Brugge en FC Nantes hebben dinsdag een akkoord gevonden over de transfer van Anthony Limbombe. Als de Belgische winger later op de dag slaagt voor zijn medische testen verlaat hij de Belgische landskampioen en trekt hij naar de Franse club. Dat bevestigde Nantes zonet via de sociale media.

De jackpot rinkelt voor Anthony Limbombe (24). Dat de winger van Club Brugge naar FC Nantes zou gaan, stond al even vast, maar nu blijkt dat de Fransen ook erg ver zijn moeten gaan voor zijn diensten. Limbombe wordt bij Nantes naar verluidt de best betaalde speler ooit. Ook zijn transferprijs is ongezien voor de ploeg uit de havenstad. Nantes betaalt sowieso een kleine 8 miljoen euro, maar die prijs kan met bonussen nog oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro. Limbombe legde gisteren in Nantes zijn medische tests af.

De flankaanvaller maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Racing Genk maar echt doorbreken kon hij niet bij de Genkenaren dat hem ook nog uitleende aan Lierse. Na twee seizoenen mee het mooie weer te hebben gemaakt bij het Nederlandse NEC verhuisde Limbombe naar Club Brugge waar hij vooral vorig seizoen de doorbraak kon forceren. Het leverde hem een eerste selectie op voor de Rode Duivels én nu dus een transfer naar FC Nantes.

Voor Club Brugge is het de tweede grote uitgaande transfer vandaag. De landskampioen sloot eerder op de dag een akkoord met Sporting Lissabon over Diaby.

