“Samenleving moet inspanning doen om slachtoffers terreur te begrijpen”

Brussel - Aan het Nationale Monument ter herdenking van terreurslachtoffers is dinsdag een kleine ceremonie gehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van de eerste International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorisme (internationale dag voor de herdenking van en hulde aan slachtoffers van terrorisme) die door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Onder meer Brussels minister Céline Frémault (cdH) en de kamerleden Georges Dallemagne (cdH), Patrick Dewael (Open Vld) en Meryame Kitir (sp.a), leden van van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart 2016 waren aanwezig.

“Sinds het jaar 2000 zijn in Europa meer dan 20.000 mensen overleden of gewond geraakt bij terreurdaden”, zegt Philippe Vansteenkiste, directeur van de vzw V-Europe, de Belgische vereniging van slachtoffers van terreurdaden. “Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 1.180 families geraakt worden door terrorisme. Het is voor al die families, maar ook voor de “first responders”, zij die plotseling gruwelijke oorlogsomstandigheden hebben moeten zien en meemaken, dat we vandaag hier zijn om ons respect te betuigen.”

Ander leven

Die mensen hebben een breuk meegemaakt van het sociaal contract en zijn van de ene dag op de andere in een ander leven getuimeld, aldus Philippe Vansteenkiste. “Ze leven als vreemden in een wereld die gisteren nog de hunne was en willen niets liever dan opnieuw deel uitmaken van onze samenleving. Daarvoor moet die samenleving wel de inspanning doen om te begrijpen wat die slachtoffers doormaken. Pas als we begrijpen met welke problemen zij geconfronteerd worden, kunnen we hen de nodige hulp bieden en voor hen de deur naar onze samenleving openen.”