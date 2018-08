Agenten reanimeren in supermarkt, maar dan tikt er klant op hun schouders: “Kan je zakje aardappelen aangeven?”

Je kan het je amper voorstellen. In een supermarkt in Het Nederlandse Den Helder moesten agenten zaterdag ingrijpen, toen een klant een hartstilstand had. Ze reanimeerden die persoon ter plaatse, hopend om met hun acties het leven nog te kunnen redden. Maar dat was buiten één klant gerekend.

“Collega’s van mij stonden iemand te reanimeren en te assisteren tussen de schappen van een supermarkt”, vertelde wijkagent Mike Koenekoop op Twitter. Ze stonden te vechten voor wat hoop, vlakbij de bakken vol aardappelen.

Maar dat kon één andere klant niets schelen. Die wilde gewoon even boodschappen doen, zonder dat de stervende persoon “in de weg lag”. Maar dat kon uiteraard niet, dus vond de klant er niets beter op dan even op de schouders van de reanimerende agenten te tikken met één vraag: “Of je even een zak aardappelen wilt aangeven?”

Het ongelofelijke apathische gedrag kan op veel woedende reacties lezen. “Je denkt weleens: het kan niet gekker, en dan blijkt van wel”, schrijft er iemand in de reacties. “Welkom in de ik-maatschappij”, klinkt het bij een andere volger.

Maar volgens een ambulanceverpleegkundige gebeuren zulke dingen helaas vaker. “Ik heb hetzelfde meegemaakt. Een dame staat lomp in onze spoedtas om een blik doperwten te pakken tijdens een reanimatie”, schrijft Paul Arnold uit Groningen. Eén ding is duidelijk: een oproep voor wat meer menselijkheid is niet misplaatst.