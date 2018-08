Advocaat van Weinstein zet onthullingen Asia Argento naar zijn hand: “Hypocrisie ten top”

De advocaat van gevallen Hollywood-producent Harvey Weinstein heeft Asia Argento, één van de leidende stemmen in de #MeToo-beweging, “hypocriet” genoemd. Argento kwam maandag onder vuur te liggen nadat The New York Times naar buiten bracht dat ze de toen nog minderjarige Jimmy Bennet seksueel misbruikt zou hebben. Nu meent Brafman dat deze onthullingen de aantijgingen tegen Weinstein onderuit gaan halen.

Argento was één van de dertien actrices die als eersten getuigden over het wangedrag en seksuele misbruik van de gevallen Hollywood-producent. Nu blijkt uit documenten die The New York Times in handen kreeg, dat de actrice 380.000 dollar (332.000 euro) betaalde aan het voormalige kindsterretje Jimmy Bennet na vermeende seksueel misbruik. In 2013 zou de toen 37-jarige Argento seks hebben gehad met de toen 17-jarige Bennet.

Pas achteraf drong de ervaring door tot de minderjarige Bennet en heeft hij volgens zijn advocaat “emotionele schade en het verlies van salaris als gevolg van seksueel geweld” geleden door het misbruik van Argento. Nog volgens de documenten die de Times in handen kreeg, eiste Bennet aanvankelijk 3,5 miljoen dollar. Uiteindelijk betaalde Argento 380.000 dollar. De voorwaarden voor het akkoord, waaronder een afbetalingsplan, werden in april van dit jaar afgerond.

Foto: EPA-EFE

Hypocriet

“Deze ontwikkeling onthult de gigantische hypocrisie van Asia Argento, één van de meest luide stemmen die erop gebrand is Harvey Weinstein te verwoesten”, aldus Benjamin Brafman aan ABC News. “Wat mogelijk het meest wraakroepende is, is de timing. Die suggereert dat Argento een geheime regeling trof voor het vermeend seksueel misbruik van een minderjarige, terwijl ze zich tegelijkertijd positioneerde aan het voorfront van zij die Weinstein veroordeelden. Dit alles ondanks het feit dat haar verhouding met Mr. Weinstein vier jaar geduurd heeft en tussen twee volwassenen, met wederzijdse instemming, was.”

De advocaat draait nu de rollen om en meent dat deze onthullingen in het voordeel van Weinstein zullen uitdraaien. “De dubbele agenda die haar gedrag blootlegt, is ongezien en toont aan hoe slecht de beschuldigingen tegen meneer Weinstein gestaafd zijn.” Hij is er ook nog van overtuigd dat dit zal leiden tot de “niet veroordeling” van zijn cliënt op basis van “fundamentele oneerlijkheid”.