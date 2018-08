Vrouw wil hond redden van alligator, maar wordt nadien zelf doodgebeten

Een Amerikaanse vrouw is op gruwelijke wijze om het leven gekomen, toen ze haar hond probeerde te redden van een alligator. Het roofdier richtte immers meteen zijn aandacht op de vrouw zelf. Dat laat de politie van Beaufort County in de Amerikaanse staat South Carolina weten.

De alligator in kwestie. Foto: AP

Het was een getuige, die de politie belde met een verschrikkelijk verhaal. Een 45-jarige vrouw was immers nietsvermoedend aan het wandelen met haar hondje bij een lagune op Hilton Head Island, een populaire bestemming voor toeristen. Nooit had ze verwacht dat er een 2,5 meter lange alligator plots uit zijn schuilplaats naar haar hond zou toeschieten. Maar voor ze het goed en wel besefte, had het roofdier haar trouwe huisdier meegesleurd.

Instinctief sprong de vrouw achter haar hondje aan. Maar dat was de verkeerde beweging, want plots besefte de alligator dat hij een grotere prooi zou kunnen vangen. Hij liet de hond los, maar gaf de vrouw geen centimeter speling meer.

De alligator beet de vrouw dood en ze stierf ter plaatse, terwijl haar hond angstig stond te blaffen. Het roofdier wilde de vrouw niet meer lossen, ook niet toen de hulpdiensten arriveerden. Zij schoten de alligator dan ook dood om het lichaam van de vrouw te kunnen bergen.

Alligators maken in de Verenigde Staten relatief weinig menselijke slachtoffers. Wel kwam zo’n twee jaar geleden nog een peuter om het leven toen hij bij Walt Disney World in Florida werd gegrepen door een alligator.

Enkele andere getuigen, die hun hond uitlieten belden meteen de politie. Foto: AP

Foto: AP