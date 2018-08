21-jarige bestuurder die kleuter doodreed en wegvluchtte: “Ik werd afgeleid door mijn passagier”

Sint-Niklaas - De 21-jarige bestuurder C.A. van de Kia die maandag een 5-jarige kind doodreed op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas verklaart dat hij werd afgeleid door zijn passagier toen hij de bewuste bocht nam. “Daardoor kon ik de auto niet meer op de baan houden.”

Bestuurder C.A., een man van Angolese afkomst met Nederlandse nationaliteit die in Sint-Niklaas woont, wordt straks voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Volgens het parket Oost-Vlaanderen reed hij zonder geldig rijbewijs. “De man wordt verdacht van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf.”

Na het ongeval was C.A. weggestapt, maar keerde nadien nog terug. Naar eigen zeggen wou hij verhaal gaan halen bij zijn passagier D.T. (21) uit Waasmunster, een man met een zwaar politioneel verleden aan wie hij het ongeval toeschrijft, en diens 24-jarige vriendin uit Waasmunster, die als derde persoon op de achterbank zat. De vrouw werd door de klap zwaargewond. Ze werd na het ongeval door D.K. zelf met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van de 42-jarige vrouw en van haar kind van 8 is nog steeds kritiek.

Volgens bestuurder C.A. had hij het koppel, dat kennissen zijn van hem, opgepikt om een ritje te gaan maken in Temse. De auto waarmee hij reed zou hij geleend hebben van een kennis in Nederland, die de wagen op haar beurt gehuurd had.