Primeur: Christie’s veilt eerste schilderij dat door computer gemaakt is

Brussel -

Bij de herfstveiling van Christie’s in oktober in New York komt voor het eerst een werk van AI onder de veilinghamer. AI is geen Chinees (dus geen Wei Wei), maar Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. ‘Portret van Edmond de Bellamy’ is van de figuurlijke hand van de computer, geleid en gestuurd door het Parijse collectief Obvious (Vanzelfsprekend), bestaande uit het trio Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel en Gauthier Vernier. Dat meldt dinsdag het vakblad ArtDaily.