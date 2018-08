Belgische gezinnen brengen meer tijd door met smartphone dan met tv

Brussel - Bijna de helft (45 pct) van de Belgische gezinnen wil zijn tijdsbesteding aan digitale toestellen drastisch verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van EY (Ernst & Young) bij 2.500 consumenten. Een ander resultaat is dat de helft van alle huishoudens meer tijd op internet doorbrengt dan op televisie en bijna 70 pct van de respondenten zegt meer dan 10 uur per week te besteden.

Hoewel 53 pct van de respondenten van mening is dat internet “een absolute noodzaak is voor hun sociale leven” en ongeveer evenveel (47 pct) noemt het “een zeer belangrijk hulpmiddel voor thuiswerken of een bedrijf runnen”, maar meer dan driekwart (77 pct) van de digitale gebruikers maakt zich ook zorgen over privacy.

Meer en meer Belgische consumenten maken zich zorgen over de impact van de digitale toestellen op hun gezinsleven. 45 pct van de huishoudens geeft de voorkeur aan een “detoxkuur” ver van smartphones en andere digitale apparaten. Mensen die op zoek zijn naar deze “downtime”, zijn voornamelijk (48 pct) consumenten van 45 tot 54 jaar en ouder dan 65 jaar (47 pct). De Belgische resultaten staan in contrast met die van Frankrijk en Nederland, waar het meer de jonge mensen zijn die graag minder tijd besteden aan hun smartphones.