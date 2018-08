Drake bezoekt zieke fan: “Heb concert geannuleerd voor jou”

Als Sofia twee wensen had, dan wenste ze een nieuw hart en een bezoekje van Drake. Op het eerste moet ze nog even wachten, maar haar tweede wens is wel al in vervulling gegaan. En hoe!

De 11-jarige Sofia Sanchez lijdt aan hartfalen waardoor ze een nieuw hart nodig heeft. Het meisje staat op de wachtlijst om een harttransplantatie te ondergaan, maar ondertussen houdt ze zich sterk in het ziekenhuis van Chicago, waar ze dagdroomt over haar grote idool Drake. Als ze twee wensen had, dan was eentje ervan om de rapper te ontmoeten.

En die wens kwam uit. Want plots stond de One Dance-zanger in haar kamer. “Hallo, je had mij gevraagd om te komen en hier ben ik. Alles goed?”, begon Drake. Ze hadden het onder andere over de serie die Sofia aan het bekijken was op de laptop en gingen met elkaar op de foto. Ook kreeg Sofia de handtekening van de rapper, nadat hij eerst die van haar had gevraagd. “Dit is de beste verrassing ooit”, zei ze achteraf.