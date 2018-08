Op grootste Europese gamingbeurs belooft Sven Gatz meer steun aan Vlaamse game-industrie

Vlaams mediaminister Gatz is klaar met zijn actieplan rond gaming. “Het belangrijkste is de budgetverhoging van vorig jaar, maar daarnaast willen we nu meer inzetten op promotie en marketing.” Hij wil met andere woorden de Vlaamse gameontwikkelaars steunen in het aan de man brengen van hun producten. Tijdens een bezoek aan ‘Gamescom’, een grote gamingbeurs in het Duitse Keulen, brak Gatz ook een lans voor de invoering, federaal dan, van een taxshelter voor de game-industrie. “Dat zou de kers op de taart zijn, of “the next level” om in gametermen te spreken”, aldus Gatz.

Sven Gatz schetst het economisch belang van de game-industrie: “Wereldwijd is de gamesector vandaag groter dan de muziek- en filmsector samen. Dit gaat alleen maar toenemen, zowel economisch als maatschappelijk.” Ook in Vlaanderen groeit de professionele gamesector, maar ze hinkt wel achterop. In de Scandinavische landen bijvoorbeeld draait de game-industrie een veel grotere omzet dan bij ons. Meer financiële steun moet soelaas brengen voor de sector. Het budget van het gamefonds, onderdeel van het Vlaams Audiovisueel Fonds, werd in 2017 verdubbeld tot 1,73 miljoen euro.

Sven Gatz Foto: BELGA

Ook al heb je de beste game ter wereld ontwikkeld, als er geen ruchtbaarheid aan gegeven wordt, kom je nergens. Het gamefonds wil ontwikkelaars steun bieden in de promotie van hun game.

Sven Gatz pleit ook voor een taxshelter voor de Belgische game-industrie, waardoor investeerders in de gamesector zouden kunnen genieten van een fiscaal gunstig regime. Dit is federale materie. Zowel CD&V als Open Vld deden wetsvoorstellen in die richting. Indiener van het wetsvoorstel van CD&V, Roel Deseyn, loopt ook rond op de beurs in Keulen: “Ik hoop echt dat we die taxshelter nog in deze legislatuur rondkrijgen. Het is aan ons om de collega’s van MR en N-VA te overtuigen.” Na goedkeuring in de Kamer, moet ook nog de Europese Commissie ervan overtuigd worden om de taxshelter voor de Belgische game-industrie niet als staatssteun te zien.