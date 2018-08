Zevenjarig jongetje gestorven in weiland bij camping, nadat koe hem aanvalt

Een zevenjarige jongen is maandagavond op een tragische manier om het leven gekomen. “Hij is vermoedelijk aangevallen door een koe”, zo laat de politie van Meliskerke weten. Het dier zou de jongen volgens ooggetuigen uit eigen beweging hebben aangevallen.

Het hadden leuke dagen moeten worden op camping De Koehoorn nabij Meliskerke. De zomer trok verschillende toeristen naar een rustieke omgeving, met talloze weilanden en grazende koeien. Niemand van hen had verwacht dat één van die dieren de dood van het zevenjarig zoontje van de eigenaar van de camping zou betekenen.

Omstaanders zagen echter hoe één van de koeien, plots agressief naar het kind in het weiland liep. De stoppen van de koe sloegen voor een nog onbekende reden door. Maar de zevenjarige was niet opgewassen tegen het zware dier en bleef zwaargewond en hulpeloos in het weiland liggen.

Meerdere hulpverleners kwamen ter plaatse: twee ambulances schoten ten hulp en ook een traumahelikopter probeerde de jongen nog te redden. Maar alle hulp kwam te laat. “Het gaat om een triest ongeval. Uiteraard doen we verder onderzoek en vragen we omstanders wat zij gezien hebben”, vertelt een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf.