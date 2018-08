Chauffeur toeristisch treintje wordt onwel, rijdt zelf naar ziekenhuis en laat treintje daar vier dagen staan

Blankenberge - De chauffeur van het toeristisch treintje van Blankenberge werd vorige vrijdag onwel en vond er niets op om - met treintje en al - zelf naar het ziekenhuis te rijden. Al die tijd stond de ‘King Beach Express’ geparkeerd … voor het ziekenhuis. Zijn werkgever wist van niets.

Het was een vreemd zicht: zo’n vier dagen lang stond het bekende toeristisch treintje voor het AZ Zeno in Blankenberge geparkeerd. Vorige week vrijdag raakte de chauffeur van de King Beach Express, dat dagelijks ritjes doorheen Blankenberge maakt, onwel. Omdat ambulances niet naar het ziekenhuis in Blankenberge mogen rijden, reed de ziek geworden man maar zelf met zijn trein naar het ziekenhuis.

Daar werd hij gisteren opgehaald door de eigenaar van het bedrijf van het treintje die dagenlang van niets wist. “Mijn chauffeur was nog maar net aan zijn shift begonnen toen hij meldde dat hij zich niet goed voelde. Ik gaf hem een dagje verlof met doktersattest, maar hij reed zelf prompt naar het ziekenhuis”, aldus Philip Vanden Broucke. Met het treintje dus. “Ondertussen is hij terug thuis en gaat het veel beter met hem. Hij kreeg nog eventjes rust voorgeschreven van de dokters.”

Het was de politie die Vanden Broucke attent maakte op het feit dat het treintje al dagenlang op een plek stond waar eigenlijk een parkeerverbod geldt. “Ik was zelf niet meteen op de hoogte dat het treintje daar stond. Een medewerker van een bedrijf maakt ook niet altijd melding waar hij zijn bedrijfsvoertuig stalt.”