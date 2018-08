Zijn Justin Bieber en verloofde gespot in Antwerpen?

Is de Canadese superster Justin Bieber in Antwerpen? Televisiepersoonlijkheid Eline De Munck zette op haar Instagram een filmpje die in geen tijd viraal ging. Op het fragment is te zien hoe een koppel met showbizzallures het Hilton-hotel even binnenstapt. Het duo is niet herkenbaar, maar Eline De Munck is bijna zeker dat het om Justin Bieber en zijn verloofde Hailey Baldwin (21) gaat.

Bieber en Baldwin verblijven niet in het hotel, zo werd ons bevestigd, maar dat belette een klein leger Bieber-fans niet om naar de Groenplaats af te zakken. Toen de zwarte taxi na de middag een tweede keer voor de deur stopte, gingen de camera’s snel aan… maar niemand stapte uit. De taxi reed de parkeergarage van de Groenplaats binnen, waar de passagiers - al dan niet Bieber en Baldwin - in alle discretie konden uitstappen.

Het koppel is mogelijk in Antwerpen voor de verlovingsring van Baldwin, die Justin Bieber liet maken door het Antwerpse juweliersbedrijf Solow & Co. Bieber vroeg Baldwin midden juli ten huwelijk. De tortelduifjes zaten dit weekend nog in de States, maar skipten maandagnacht wel de MTV Video Music Awards in New York.