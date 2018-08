Japan zet zich schrap voor twee tyfoons met windsnelheden tot 216 km/u

Twee taifoens naderen tegelijkertijd het zuiden van Japan. De nationale weerdiensten waarschuwden dinsdag voor hevige neerslag, krachtige windstoten en hoge golven. De boven zee naderende wervelstorm Soulik met windsnelheden tot 216 kilometer per uur in het centrum van de orkaan zal waarschijnlijk het Japanse zuidelijke hoofdeiland Kyushu niet treffen. Maar de mensen in de regio moeten zich voor de komende twee dagen voorbereiden op zwaar stormweer, klinkt het.

De zich op West-Japan voortbewegende taifoen Cimaron daarentegen riskeert tegen het einde van de week aan land te gaan. De windsnelheden in de buurt van zijn centrum worden voorlopig op 162 kilometer per uur geraamd. Vorige maand waren meer dan 220 mensen bij overstromingen en aardverschuivingen ten gevolge van hevige neerslag in het westen van Japan om het leven gekomen. Vooral de provincies Hiroshima en Okayama kregen het toen hard te verduren.