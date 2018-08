Anderlecht krijgt geen uitstel voor Vranjes

Anderlecht probeerde verdediger Vranjes toch speelgerechtigd te krijgen voor de topper tegen Club. Reden is het uitblijven van een uitspraak in beroep voor de schorsingen van Carcela (Standard), Wesley (Club Brugge) en Ocansey (Eupen).

Disciplinair wordt er dit seizoen gewerkt met een indicatieve straftabel, maar daar was Standard het niet mee eens. Omdat zij die tabel – nochtans goedgekeurd door de Pro League en dus alle clubs – niet rechtsgeldig achten, is er nog geen uitspraak. Anderlecht vroeg daarom ook uitstel maar de Geschillencommissie zal in deze toch een uitspraak doen, in principe vandaag nog. Vranjes riskeert drie speeldagen schorsing. Alleen als Standard later deze week gelijk krijgt en de straftabel die tot nu toe werd gehanteerd, niet rechtsgeldig blijkt, heeft Vranjes een kans om zondag te spelen.