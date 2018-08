Vrouwelijke cipier ontslagen omdat ze relatie heeft met ‘duikbootmoordenaar’

In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een vrouwelijke cipier ontslagen uit de gevangenis van Vestre omdat ze een relatie was begonnen met Peter Madsen (47), de zogenaamde duikbootmoordenaar. Madsen zit er zijn straf uit voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall (30).

De 40-jarige cipier, moeder van twee zonen, werd ontslagen uit de gevangenis van Vestre omdat ze een relatie had aangeknoopt met de voor moord veroordeelde Peter Madsen. “We hebben vaak met elkaar gepraat”, vertelt de vrouw in Ekstrabladet. “Het was moeilijk om ermee op te houden. Toen hij overgeplaatst werd, vroeg ik of hij me zou schrijven.”

De twee schreven constant brieven naar elkaar en die brieven werden ontdekt door het personeel. Daarop werd de vrouw op staande voet ontslagen. Op de vraag van een journalist of ze effectief verliefd is op de moordenaar, kan ze moeilijk antwoorden. “Ik weet het niet”, klinkt het.

De Deense uitvinder Peter Madsen kreeg in april levenslang gekregen voor de zogenaamde duikbootmoord op de Zweedse journaliste Kim Wall. Hij ontkende haar vermoord te hebben, maar gaf wel toe dat hij na haar dood haar lichaam in stukken had gesneden en gedumpt had om uit de problemen te blijven.

