Ed Sheeran en Don Mclean zingen samen “Starry Starry Night”

“Starry starry night. Paint your palette blue and grey”. Heelder generaties kunnen de Don McLean-hit vanaf de eerste noot meezingen. Gisteren zong hij samen met Ed Sheeran op een podium in Los Angeles.

Eigenlijk heet het liedje “Vincent” omdat het over de schilder Vincent van Gogh gaat. Maar het liedje is meer bekend voor de eerste woorden: starry starry night. Een wereldhit voor de Amerikaanse singersongwriter Don McLean (72). Voordien had hij al eens ferm gescoord met “American Pie”.

Ed & I rehearsing Vincent for the big show! Ed is a quick study...turned out great pic.twitter.com/74zpO1Fhd0 — Don McLean (@donmcleanonline) 18 augustus 2018

Don McLean treedt nog steeds op. Gisteren stond hij geboekt op het podium van het UCLA Health and Teen Cancer America-event in Los Angeles. Een benefietconcert voor tieners met kanker. Ook de Britse zanger Ed Sheeran zou er optreden. De twee heren schelen meer dan 45 jaar in leeftijd maar muziek overbrugt die jaren meteen.

De twee beslisten dat ze ook samen op het podium zouden staan. De keuze om dan “Vincent’ te zingen, lag voor de hand. Maar natuurlijk eerst eens repeteren backstage. Ed Sheeran gooide het filmpje daarvan op twitter. Er volgde een ellenlange reeks lof- en dankbetuigingen van de fans.

Don McLean was zelf ook bijzondere tevreden nadien. Hij liet weten: “Ik heb met een van mijn favoriete artiesten mogen optreden.”