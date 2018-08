Volgt Elon Musk ‘goede raad’ op? Geen Instagram meer, ook op Twitter opvallend stil

Elon Musk zit niet langer op Instagram. Zijn account, dat meer dan 8 miljoen volgers had, is plots niet meer beschikbaar. Ook op zijn favoriete sociale netwerksite Twitter houdt hij het de laatste dagen opvallend stil. Heeft het ‘goede advies van een vriendin’ er iets mee te maken? Of ligt een rel over een mogelijke beursexit aan de oorsprong?

De Instagram-account van Elon Musk is sinds dinsdagochtend verdwenen. Opvallend, aangezien de Tesla-topman erom bekend staat intensief gebruik te maken van sociale netwerksites. Mogelijk heeft het wat te maken met het advies dat hij kreeg van ‘The Huffington Post’-oprichtster en goede vriendin Arianna Huffington. Zij had een open brief geschreven waarin ze zich bezorgd toonde om Musk, zijn familie en zijn bedrijf, én hem aanraadde meer tijd te investeren in zijn persoonlijk leven.

Musk toonde zich echter weinig onder de indruk van haar schrijven en reageerde - weinig verrassend - via Twitter. “Ford en Tesla zijn de enige twee Amerikaanse autobedrijven die het faillissement vermijden. Ik kom net thuis van de fabriek (om half drie ‘s nachts, nvdr.). Je denkt dat ik een keuze heb: die heb ik niet”, klonk het. Heeft hij zich nu bedacht?

Musks account is niet langer beschikbaar. Foto: Instagram

Bezorgd om gebruik sociale media

Musk was de voorbije dagen alomtegenwoordig in de media. Hij veroorzaakte ophef door uit het niets, en zonder medeweten van andere leden uit het directiecomité, mee te delen dat hij Tesla van de beurs zou halen. Ook de tweets waarin hij een analist en niet veel later een duiker, die hielp bij de redding van de Thaise voetballertjes in een grot, de huid volschold, deden menig wenkbrauw fronsen.

Al snel volgden er geruchten dat het management van Tesla zich al langer zorgen maakt over zijn gebruik van sociale media, voornamelijk Twitter. Zijn onbezonnen tweetsessies zouden het gevolg kunnen zijn van vermoeidheid en het gebruik van slaapmiddelen, klonk het. De tweets over een beursexit vormden ook de aanleiding tot een emotioneel interview aan ‘The Huffington Post’, waarin hij voor het eerst toegaf dat zijn gezondheid leidt onder zijn 120-uren werkweek.

Relatiebreuk?

Nu het erop lijkt dat Musk zijn eigen Instagram-account heeft verwijderd, rijst de vraag of hij het advies van zijn management en vrienden ten harte neemt.

Een andere reden voor het verwijderen van zijn account zou een mogelijk relatiebreuk kunnen zijn met zijn vriendin, zangeres Grimes. De twee lijken elkaar ontvolgd te hebben op Instagram en ook op Twitter volgt hij de vrouw niet meer.