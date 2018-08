Terreurverdachte van 9/11 wordt voor 46 jaar uit Duitsland verbannen

Een Marokkaan die in Duitsland tot vijftien jaar cel veroordeeld is wegens medeplichtigheid aan de terreuraanslagen van 11 september 2001, is niet meer welkom in Duitsland totdat hij 90 jaar oud is. Mounir el Motassadeq heeft een inreis- en verblijfsverbod tot 3 april 2064 gekregen, antwoordde de regering van de deelstaat Hamburg op een vraag van deelstaatparlementslid Richard Seelmaecker (CDU).

Nu zit Motassadeq in de gevangenis van Fuhlsbüttel in Hamburg. Hij zou op 15 oktober vrijgelaten en meteen naar Marokko uitgewezen worden. Het precieze moment willen de autoriteiten niet bekendmaken om de operatie niet in gevaar te brengen. Motassadeqs celstraf loopt in november af.

Een rechtbank in Hamburg veroordeelde Motassadeq wegens medeplichtigheid aan moord in meer dan 3.000 gevallen en aan lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij was lid van de zogeheten Hamburgse cel rond kamikazepiloot Mohammed Atta, die een vliegtuig in het World Trade Center in New York boorde.