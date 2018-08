Weer hommeles bij Engelse club Duchâtelet: nu zou zelfs zijn personeel in opstand gekomen zijn

Het personeel van de Engelse voetbalclub Charlton, eigendom van de Belgische zakenman Roland Duchâtelet, overweegt juridische stappen tegen zijn eigenaar. Aanleiding is dat Duchâtelet een aantal beloofde bonussen niet zou hebben uitgekeerd. Dat schrijft het Engelse tabloid The Daily Mail.

Alles draait om een belofte die Duchâtelet volgens enkele personeelsleden gemaakt zou hebben: zij zouden een premie van tien procent van hun loon krijgen als bepaalde doelen werden gehaald. De werknemers zouden overuren geklopt hebben om die doelen te halen - iets wat uiteindelijk ook lukte. Maar Duchâtelet zou zijn belofte niet zijn nagekomen. Het personeel reageert razend en dreigt volgens The Daily Mail zelfs met juridische stappen tegen de Belgische zakenman.

Het nieuws is een zoveelste aflevering in de moeilijke relatie tussen Duchâtelet en de Engelse traditieclub die hij opkocht. Al sinds hij de club viereneenhalf jaar geleden kocht, ijvert een harde kern van supporters voor het vertrek van de Belg. Sindsdien proberen ze door allerhande ludieke en minder ludieke acties Duchâtelet aan te zetten tot een verkoop van de club - iets wat tot dusver nog steeds niet gelukt is.