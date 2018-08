Verwarde fietser belandt op autosnelweg: op weg naar Izegem

Roeselare / Izegem - Dinsdagnamiddag heeft de politie een fietser van de snelweg gehaald ter hoogte van Roeselare. Een man van 66 jaar was op weg naar zijn dochter die in Izegem woont.

De hulpdiensten werden dinsdagnamiddag gealarmeerd door een bestuurder op de E403, die meldde dat er een fietser op de pechstrook van de E403 reed ter hoogte van Roeselare. Agenten van de zone RIHO snelden ter plaatse en haalden de 66-jarige man uit Roeselare van de snelweg.

Volgens de fietser, die een fluovestje en een helm droeg, was hij op weg naar zijn dochter in Izegem, enkele kilometers verderop. Volgens de politie was de man een beetje in de war en zou hij de wegbeschrijving verkeerd begrepen hebben. Hij wou eigenlijk het jaagpad langs het kanaal tussen Roeselare en Izegem volgen, maar kwam om onduidelijke reden op de E403 terecht. De man werd uiteindelijk opgehaald door zijn dochter.