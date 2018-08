“Ze heeft haar zusje zien sterven. Hoe kan het dat die man nog mocht rijden?”

Sint-Niklaas - Nog even een fles melk kopen in de Lidl om de start van het Offerfeest te vieren. Maar mama Zeinabou (42) en haar twee dochtertjes vierden die avond geen feest. Ze werden genadeloos van de weg gemaaid in Sint-Niklaas. Mama en dochter (8) belandden met zware verwondingen in het ziekenhuis. Voor Maymouna, amper 5, kwam alle hulp te laat. De bestuurder was geen onbekende voor het gerecht. “Onbegrijpelijk dat zo iemand nog vrij mocht rondlopen”, zegt Mamoudou Diallo (19), de oudste zoon van het gezin.

In 2008 verliet Mama Zeinabou Mauritanië en vond ze een nieuwe thuis in Sint-Niklaas. Tien jaar later, in de bescheiden woonkamer, komen dertig familieleden van het gezin in allerijl samen. “ ...