Sterkste ijs ter wereld voor het gescheurd: "Schade is onherroepelijk"

Het oudste en dikste zee-ijs nabij de Noordpool is beginnen te scheuren, waardoor water zichtbaar wordt dat anders zelfs in de zomer bevroren is. Het is de eerste keer dat zoiets wordt waargenomen, en dat baart wetenschappers zorgen.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat het dikste en oudste ijs in het Noordpoolgebied, in de zee aan de noordkust van Groenland, opbreekt. Abnormale temperatuurstijgingen in februari en eerder deze maand hebben het ijs kwetsbaar gemaakt voor windstromen, die het ijs verder van de kust hebben geduwd dan ooit eerder gebeurd is sinds het begin van de metingen in de jaren 70.

"Bijna al het ijs ten noorden van Groenland is uiteengevallen en opgebroken en daardoor beweeglijker", bevestigt Ruth Mottram van het Deens Meteorologisch Instituut aan The Guardian. "Het is ongebruikelijk dat er daar open water is. Het werd daar tot nu toe vaak "het laatste ijsgebied" genoemd, omdat wetenschappers dachten dat dit de laatste plek van het Noordpoolgebied zou zijn waar de opwarmende aarde het smeltproces zou beïnvloeden. De waarnemingen van de voorbije week wijzen erop dat die zich misschien wel meer naar het westen bevindt."

"Schade is onherroepelijk"

Het ijs stapelt zich in dit gebied normaal op, waardoor het er vier tot twintig meter dik kan zijn en niet makkelijk beweegt, legt Walt Meier van het US National Snow and Ice Data Center uit. Door de opwarming van de aarde die de voorbije 15 jaar versneld is, gebeurde dat nu wel. "Het is een vrij dramatisch bewijs van de verandering in het Noordpoolklimaat."

Thomas Lavergne van het Noors Meteorologisch Instituut noemde de waarnemingen zelfs ronduit "eng". "Het is niet te voorspellen hoe lang dat deel van het water open zal blijven, maar zelfs als het binnen een paar dagen werd bevroren is, is de schade onherroepelijk: het dikke, oude zee-ijs is weggeduwd van de kust, naar een gebied waar het makkelijker zal smelten."