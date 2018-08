Bree -

In Leopoldsburg ligt een dood veulen weg te rotten omdat niemand het komt ophalen. Het was een wandelaarster die het kadaver in verre staat van ontbinding ontdekte in de Burkelstraat. Het kadaver ligt er vandaag nog steeds. Wie verantwoordelijk is voor de opruiming, is niet duidelijk. Volgens burgemeester Wouter Beke (CD&V) ligt het dier alvast niet op gemeentegrond.