Tim Smolders wordt assistent van Jacky Mathijssen bij Belgische U19

Brussel - Voormalig profvoetballer Tim Smolders is de nieuwe assistent van Jacky Mathijssen bij de Belgische nationale ploeg bij de min 19-jarigen, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag bekend.

De bijna 38-jarige Smolders zat zonder werkgever sinds zijn contract bij amateurclub Zwevezele begin juli afliep. Voordien was hij onder meer bij Cercle Brugge, AA Gent en Club Brugge aan de slag. In de Belgische eerste klasse heeft de voormalige middenvelder bijna driehonderd wedstrijden op de teller staan.

Nu er met Pieter-Jan Sabbe ook een keeperstrainer is aangeduid, krijgt de technische staff van Mathijssen stilaan vorm. De Limburger is zelf nog maar sinds eind juni bondscoach, als opvolger van de naar KV Oostende vertrokken Gert Verheyen. Mathijssen zat zonder ploeg sinds zijn ontslag bij het Griekse Larissa in september 2017, amper elf dagen na zijn aantreden.

Van 5 tot 10 september werken de U19 van Mathijssen een stage in het nationaal oefencentrum in Tubeke af, met als afsluiter een duel tegen Engeland.