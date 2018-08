Vier duels schorsing voor KV Mechelen-kapitein Seth De Witte

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag vier speeldagen schorsing opgelegd aan Seth De Witte, de aanvoerder van KV Mechelen. Zijn club moet dan weer 4.000 euro boete betalen voor supportersincidenten.

De Witte werd wegens recidive opgeroepen voor de Geschillencommissie, nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Lommel (1-2) met een stevige tackle op Geert Berben de angel uit een snelle tegenaanval had gehaald. De aanvoerder had immers nog een speeldag schorsing achter zijn naam staan. Het Bondsparket vroeg om die effectief te maken en vorderde daarbovenop nog eens drie speeldagen schorsing voor “de brutale fout”. De Geschillencommissie bevestigde die vordering. De Witte moet ook een boete van 1.500 euro betalen.

Voor KV Mechelen werd het ongelukkige namiddag, want bovenop de zware schorsing voor zijn kapitein moet ook de club zelf een smak geld neerleggen voor ongeregeldheden in de seizoensopener tegen OH Leuven. Die partij werd op het uur tijdelijk stilgelegd, omdat supporters van Malinwa in de tweede helft tot twee keer tot volle flesjes op het veld gooiden. Het eerste flesje raakte OHL-doelman Thamsatchanan tegen het hoofd.

Een eventuele beroepsprocedure wordt vrijdag behandeld.